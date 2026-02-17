México y Canadá se acercan

Y es el Gobierno de México el que, a poco de que inicien las negociaciones trilaterales del T-MEC está dando cuenta de su intención no sólo de no distanciarse de Canadá, sino ampliar la integración con ese país. Ayer, tras un encuentro que tuvieron el secretario de Economía Marcelo Ebrard y su par canadiense, Dominic LeBlanc, en el marco de un encuentro empresarial, se ha informado que se delineará un plan conjunto sobre minerales, inversiones y seguridad. La idea es que este acuerdo se tenga listo en el segundo semestre del año y claramente se ha establecido que el contexto de esta iniciativa tiene que ver con la actual situación política y comercial. “En los últimos 30 años la relación entre México y Canadá ha crecido 12 veces, entonces qué tal si aceleramos, porque eso hace sentido independientemente de lo que será la revisión del T-MEC”, señaló Marcelo, quien anticipó que en breve una importante inversión mexicana se dará en Quebec. Ahí el dato

