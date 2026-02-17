Sheinbaum presentará la siguiente semana iniciativa de Reforma Electoral al Congreso

Será la próxima semana cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presente ante el Congreso de la Unión la iniciativa de Reforma Electoral, en la cual insistirá en reducir el costo de las elecciones.

Además, reducción a organismos y partidos, así como proponer modificaciones a la forma en que se elige las figuras plurinominales en las candidaturas legislativas.

Sin precisar el día, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que primero presentará la reforma en su conferencia en Palacio Nacional y posteriormente definirá a qué Cámara enviará la propuesta.

“Ya la próxima semana la vamos a presentar… Primero la presentamos aquí y luego ya vemos a qué Cámara”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este martes en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que este lunes recibió el proyecto redactado por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, y ahora lo revisará porque “no es mandar una reforma por mandar una reforma”.

Sin ahondar en otros detalles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó que el plan es reducir el costo de las elecciones en México, al ser éste el país en el más cuestan los comicios. De esta manera, no sólo se buscará bajar la cantidad de presupuesto que se asigna a los organismos electorales, sino también el financiamiento que reciben los partidos políticos.

“El objetivo es disminuir los costos de la elección, de las elecciones en México y todo lo que tiene que ver con los organismos electorales y sus representaciones que disminuyen los costos porque México tiene las elecciones más caras del mundo, y el financiamiento a los partidos políticos”, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también reiteró su desacuerdo con la forma en la que actualmente se eligen a quienes ocuparán un cargo legislativo por la vía plurinominal, al cual se llega por elección directa de los propios partidos, más no por el voto directo de la ciudadanía.

“Dos, que las listas de plurinominales no sean como tales. Es decir, que no sean las cúpulas de los partidos las que siempre participan y sean los propios partidos quienes elijan, sino que en todo caso la representación proporcional sea elegida también por las personas, por la gente”, sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Otros dos ejes centrales de la reforma son reformar la representación de los mexicanos en el exterior y aumentar la democracia participativa.

