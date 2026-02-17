Suman 29 defunciones por sarampión en México, confirma SSa

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark informó que hasta el momento se han registrado 29 muertes por sarampión en el país, de las cuales, 21 son del estado de Chihuahua.

Por ahora, los estados con mayor cantidad de casos son Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla, por contar con la mayor incidencia por cada cien mil habitantes. Al día de hoy 24 entidades tienen menos de cien casos acumulados en el último año.

Sostuvo que México cuenta con altas tasas de vacunación, no ha habido movimientos antivacunas y eso hace que un país de más de 130 millones de mexicanos haya acumulado sólo 9 mil 487 casos, apenas 10 más respecto de la semana pasada. Subrayó que, si no hubiera vacunación, estos casos serían por cientos de miles.

Recordó que el brote inició en Chihuahua hace un año, debido a la presencia de comunidades que no estaban inmunizadas, pero gracias a la aplicación de las vacunas se consiguió que hoy en día esta entidad ya no tenga casos nuevos.

Aseguran disponibilidad de vacuna

Al afirmar que México tendrá disponibles más de 40 millones de vacunas contra sarampión a lo largo de los próximos tres meses, Eduardo Clark García, sostuvo que con esto representará una acción no antes vista para contener el brote de la enfermedad en el país.

Expuso que entre todas las instituciones de salud tienen 27 millones de dosis y hay un calendario para recibir 20 millones más en los próximos tres meses, es decir que habrá más de 40 millones, lo cual se suma a los 16 millones ya aplicadas. Aseguró que esto representará un avance no visto antes para contener un brote.

Expuso que la aplicación de los biológicos ya ha pasado de más de 270 mil dosis en la primera semana de enero a un millón 660 mil 710 en la semana del 7 al 13 de febrero.

Destacó que la meta para garantizar la contención del brote es aplicar 2.5 millones por semana.

De allí, el funcionario reiteró que el grupo prioritario que debe ser llevado a vacunar es el de seis meses a 12 años de edad.

Muestra de una vacuna contra el Sarampión y Rubeola. ı Foto: Cuartoscuro

LMCT