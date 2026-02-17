¿Una luz al final del túnel?

Nos comentan que después de lo que muchos en la oposición vieron como una guerra civil en la Cuarta Transformación —la iniciativa de reforma electoral— ha pasado por fin el periodo de tormenta y ahora estamos más cerca de que Morena y aliados lleguen al consenso sobre ese asunto espinoso. Ayer, la dirigente nacional del Partido Verde Ecologista, Karen Castrejón, y la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, dieron señales más contundentes de un acuerdo en el frente oficialista para redactar el proyecto. Ambas representantes hablaron de avances y agradecieron el papel de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para lograr lo que tantos consideraban imposible. Estos bríos quedaron reforzados ayer, después de que se vio en Palacio a miembros de la Comisión Presidencial para redactar dicha reforma, entre ellos, la misma Rosa Icela, el presidente de este equipo, Pablo Gómez, el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, y hasta el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal.

