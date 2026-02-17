…Y ya tiene relevo: es una poeta indígena

La nueva titular de la DGME, la poeta mixteca Nadia López, en imagen de archivo.

La pedagoga y poeta indígena Nadia López García fue nombrada como la nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El nombramiento fue hecho oficial por el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, y se encuentra vigente a partir de ayer, lunes 16 de febrero, con lo que se formaliza la sustitución de Marx Arriaga en el cargo.

El titular de la SEP destacó la amplia trayectoria académica, literaria y cultural de Nadia López García, licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con especialización en política educativa, materiales educativos, comunicación educativa y educación intercultural.

La nueva directora proviene de una familia de jornaleros agrícolas hablantes de mixteco. Su trayectoria profesional se enmarca por 11 libros de su autoría que han sido traducidos a inglés, francés, griego, árabe, catalán, hindi, bengalí, italiano, alemán y chino.

La nueva titular de la DGME, la poeta mixteca Nadia López, en imagen de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Previo a su nombramiento, se desempeñó como coordinadora nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), donde impulsó iniciativas enfocadas en juventudes y diversidades, encuentros nacionales de escritoras indígenas y afromexicanas, así como la producción de materiales de lectura de libre acceso. Su trayectoria incluye la colaboración en la organización del Primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas

“La Secretaría de Educación Pública refrenda su compromiso de continuar consolidando materiales educativos que fortalezcan el derecho a una educación pública, gratuita, científica, humanista y con pertinencia cultural en beneficio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todo el país, de acuerdo de los principios de la NEM”, señaló la dependencia en un comunicado.

La secretaría también dedicó un mensaje al ahora exdirector Marx Arriaga, a quien agradeció el trabajo realizado: “La SEP reconoce y agradece nuevamente la labor desempeñada por Marx Arriaga Navarro al frente de la Dirección General de Materiales Educativos”.