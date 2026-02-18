Abrazado a Marx, Arriaga termina sainete de 4 días

Tras más de 90 horas de encierro y luego de firmar de recibido la notificación de su remoción, Marx Arriaga dejó las oficinas de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), asegurando que no aceptará ninguna de las ofertas que le hizo el Gobierno federal y que regresará a las aulas como docente.

Sin embargo, al retirarse dejó firmadas las plazas para más de cien trabajadores y negó las acusaciones que surgieron en los últimos días en las que se asegura que extorsionaba a empleados.

EL DATO: ANTES DE RECIBIR el aviso de su cese, Arriaga aseguró que podría permanecer encerrado en sus oficinas 3 o 4 días más, ya que él trabaja 24/7 todos los días.

Por la tarde, el exdirector y encargado de los contenidos en los nuevos libros de texto recibió el oficio de su destitución, el cual se tomó unos segundos para leer para luego firmarlo y mostrarlo.

Después de asegurar que no esperaría ninguna otra acción para ahora sí retirarse del inmueble, aseguró que abandonaría el lugar “en 5 minutos”.

Recalcó que una de las acciones “más importantes” que alcanzó a concretar fue firmar las plazas de 105 trabajadores que estaban en esquema de honorarios.

“Pues como vieron trabajando, atendiendo los asuntos, tal vez lo más importante es que se lograron firmar las plazas de los compañeros de honorarios; entonces, los compañeros de la unidad que pudieron quedar sus trabajos en riesgo, pues ya están firmes sus plazas”, dijo.

Aseguró que la asignación no inició este martes, sino que venía de meses atrás, por lo que la firma únicamente fue una “regularización” del estatus. Negó que vaya a aceptar alguno de los ofrecimientos que le hizo el Gobierno federal para mantenerse dentro, ya que su plan es regresar a dar clases dentro de las aulas.

“Había varias propuestas, pero no, yo soy maestro. No vivo de la administración pública. Lo justo es regresar a mi espacio como maestro, para demostrarle a todos los maestros del país que tenemos palabra, que no estábamos aquí por un puesto, sino estábamos por un proyecto. El proyecto se terminó. Yo entregué los oficios donde justamente se solicita cambiar ese proyecto y ahora pues ya se terminó la relación contractual. No pasa nada”, declaró.

Sobre el monto de su liquidación, señaló que acudirá en asesoría de la base magisterial para saber si es justo lo que se le entregará. Calificó lo ocurrido como una “victoria” por considerar que la forma en que fue notificado el pasado viernes estuvo fuera de norma, al implicar la participación de policías para que dejara el lugar.

“Esto es una gran victoria, una victoria más de la base trabajadora, ¿no? Que querían hacer un desalojo fuera de toda normativa con policías y, al menos, si lo hubieran hecho desde el primer día así y llegar con un oficio diciéndome: ‘¿Sabe qué? Se le acabó’, pues mira, la firma y se acabó, ¿no? Es normal, todo patrón tiene los derechos para prescindir de sus trabajadores siempre y cuando se hagan conforme a ley”, sostuvo.

Sobre las versiones de que pidió dinero a trabajadores, dijo: “No hubo nunca una solicitud de nada. Nos conocen miles de maestros en el país, trabajamos junto a ellos y nunca se les solicitó nada. Lo que buscábamos era justicia social, no hacernos ricos. Es mentira, hay investigación abierta para funcionarios de la institución que renunciaron en su momento y el Órgano Interno lo está investigando, pero yo no hice absolutamente nada”.

“Nadie es dueño de la NEM ni tiene la pureza de la 4T”

Tras la renuencia de parte de Marx Arriaga, a dejar las oficinas de la Dirección General de Materiales Educativos a pesar de ya haber sido removido y sustituido en el cargo, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ninguna persona es dueña de un espacio público ni tiene por qué asumirse como dueña del modelo educativo en el país, además de exhortar a que dentro del movimiento de la 4T no hay que “subirse a un ladrillo y marearse”.

Subrayó que la 4T es un movimiento amplio en el que se vale la autocrítica y en el que se puede colaborar desde cualquier espacio, en referencia a que aunque se removió a Marx de la dirección de dicho organismo, se le ofreció mantenerse dentro del Gobierno desde otras áreas.

“Arriaga hizo un papel extraordinario en la SEP y en la elaboración de los libros de texto. No quiero entrar al debate de quién fue, quién le dijo, quién no le dijo, pero nadie tiene el patrimonio de un espacio público. Todos podemos, yo puedo ser Presidenta hoy y mañana contribuir de una manera distinta al movimiento de transformación.

“Entonces no tiene por qué asumirse que una persona es dueño del movimiento o es dueño del modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Entonces, todos tenemos un espacio en determinado momento. Entonces, con todo el reconocimiento que hacemos a Marx Arriaga y además él tiene espacio en otros lugares del Gobierno, si así lo desea”, dijo.

La Presidenta añadió que siempre se pueden enriquecer los materiales y nadie debería oponerse a los cambios porque siente que algo le pertenece. Enfatizó que tampoco nadie puede adjudicarse de manera personal la creación de la 4T y lo que compone a éste, porque sus bases partieron de una cercanía con la población, de la cual pidió no apartarse.

“Nadie tiene la pureza del movimiento de transformación. Esto es un movimiento que se construyó con el pueblo y lo importante es no perder la cercanía con el pueblo. Nunca subirse a un ladrillo y marearse. Nosotros somos pueblo, somos parte de este movimiento, todos. Y hay espacio siempre y se puede trabajar en el movimiento en otro lado. No tiene por qué decir: pues yo aquí o si no aquí, entonces ya no en ningún lado”, enfatizó.