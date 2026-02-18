Así puedes tramitar el permiso previo de importación y exportación de petrolíferos ante Sener

La Secretaría de Energía (Sener) difundió información sobre el permiso previo de importación y exportación de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos, trámite indispensable para quienes participan en operaciones de comercio exterior dentro del sector energético.

La dependencia detalló los requisitos, formatos y canales de atención disponibles para realizar el proceso de manera correcta y ágil.

De acuerdo con la autoridad, las personas interesadas deben consultar previamente las guías oficiales para la presentación del trámite. Entre los documentos disponibles se encuentra la guía de llenado de la solicitud del permiso previo de importación o exportación, así como la guía para ingresar solicitudes a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (VUCEM). También se incluye la guía de mercancías reguladas conforme a las Direcciones Generales adscritas a la Subsecretaría de Hidrocarburos.

Permisos de importación y exportación de petrolíferos e hidrocarburos. ı Foto: Especial

El formato oficial de solicitud del permiso previo está disponible en el repositorio digital de la Secretaría de Energía, donde los solicitantes pueden descargar el documento correspondiente antes de iniciar el procedimiento.

Las solicitudes deben presentarse exclusivamente mediante la VUCEM, plataforma oficial para trámites de comercio exterior. Además, la documentación complementaria o la atención a prevenciones relacionadas con el permiso puede enviarse al correo electrónico permisos_previos@energia.gob.mx.

En caso de presentar fallas técnicas durante el uso de la VUCEM, los usuarios pueden reportarlas a los correos habilitados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), incluyendo evidenciasms@vucem.mx, contactovucem@sat.gob.mx y ventanillaunica@sat.gob.mx, este último para temas vinculados con el uso del permiso en el Sistema de Operación Integral Aduanera (SOIA).

Para resolver dudas sobre requisitos o contenido del trámite, la Sener habilitó el correo ventanilla@energia.gob.mx. Asimismo, si durante el proceso se detectan irregularidades o posibles actos indebidos, se pueden presentar quejas ante la propia Secretaría de Energía o a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC).

Con esta información, la autoridad busca facilitar el cumplimiento normativo en materia de importación y exportación de hidrocarburos y fortalecer la transparencia en el sector energético.

#Entérate | ¿Interesado en solicitar un permiso previo de importación y/o exportación de hidrocarburos, petroquímicos o petrolíferos? 🔎

Conoce el nuevo micrositio en la #VentanillaEnergía con información de apoyo para presentar tu solicitud de manera correcta y ágil.



Entra aquí… — SENER México (@SENER_mx) February 18, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT