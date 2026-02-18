¿Cuánto gana Sergio Mayer? Este es el sueldo que dejará de recibir mientras está en La Casa de los Famosos

Sergio Mayer estará de nueva cuenta participando en La Casa de los Famosos, pero esta vez el legislador participará en la sexta temporada de la versión del reality transmitida por Telemundo.

El diputado Sergio Mayer ha aparecido en un par de reality shows desde que se encuentra en su cargo político, pues incluso el año pasado participó como invitado especial de La Granja VIP, en donde se encontraba su hijo, Sergio Mayer Mori.

Las participaciones del político mexicano en shows de televisión han desatado críticas negativas en redes sociales, y en esta ocasión la participación del diputado federal también desató comentarios cuestionando su decisión.

¿Cuánto gana Sergio Mayer como diputado?

El diputado Sergio Mayer Bretón solicitó una licencia al ejercicio de su cargo como diputado de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión por tiempo indefinido, y esta comenzó a partir de este martes 17 de febrero.

Sergio Mayer pide licencia por tiempo indefinido ı Foto: Especial

En 2018 el diputado; al ser electo diputado federal, se vió envuelto en una polémica por hablar sobre el sueldo que recibiría al ejercer el cargo, pues consideró que debería buscar otro ingreso porque “está acostumbrado a un tipo de vida.”

El Presupuesto de Egresos del 2026; que fue aprobado por las y los legisladores, contempla que cada uno de ellos reciba 1 millón 307 mil pesos netos anualmente, por lo que su sueldo mensual aumentó respecto al año pasado.

Actualmente Sergio Mayer ocupa el cargo como dipitado federal del partido de Morena, por lo que el sueldo que percibe es de aproximadamente 110 mil pesos mensuales tomando en cuenta las prestaciones que recibe como funcionario.

Sergio Mayer ı Foto: Especial

Debido a que las funciones parlamentarias de Sergio Mayer como diputado federal concluyen el 31 de agosto del 2027, su suplente, Luis Morales Flores asumirá todas las responsabilidades que corresponden al cargo político.

Cuando los diputados solicitan una licencia se suspende la remuneración económica que perciben, lo que incluye tanto el sueldo mensual base que corresponde a 79 mil pesos, y todas las prestaciones.

¿Quiénes participan en La Casa de los Famosos 6?

Las personas que estarán en la sexta temporada de La Casa de los Famosos junto a Sergio Mayer son:

Laura Zapata

Lupita Jones

Horacio Panchieri

Celinee Santos

Kunno

Curvy Zelma

Yoridan Martínez

Josh Martínez

Jailyne Ojeda

El Divo

Caeli

Stefano Piccioni

Oriana Marzoli

Vanessa Arias

Kenzo

Julia Argüelles

Kenny Rodríguez

Laura G

Fabio Agostini

Zoe Bayona

Sergio Mayer, participante de La Casa de los Famosos ı Foto: Redes Sociales

En 2025 los participantes de La Casa de los Famosos percibieron pagos semanales desde los 70 mil hasta los 600 mil pesos mexicanos, y esta cifra depende de la fama que tenga cada uno de los participantes.

