Despliegan a marinos en Sonda de Campeche

PERSONAL de la Marina custodia la plataforma petrolera en Sonda de Campeche, ayer.

La Secretaría de Marina anunció el despliegue de vigilancia marítima permanente en Sonda de Campeche, ante el aumento de robo de hidrocarburos, asaltos a embarcaciones de servicio y la presencia de grupos criminales en las instalaciones petroleras.

Desde el 9 de febrero, el sector naval de Ciudad del Carmen ordenó patrullajes las 24 horas en áreas operativas de Petróleos Mexicanos (Pemex), revisiones a embarcaciones, apoyo a pescadores y personal petrolero, y coordinación con autoridades para aplicar la ley en materia de seguridad marítima y ambiental, informó la Semar.

En los primeros días de operación, la Armada navegó dos mil 257 millas náuticas y ejerció vigilancia sobre 27 mil 84 millas náuticas cuadradas, una superficie comparable al territorio de Veracruz, además de inspeccionar embarcaciones.

De acuerdo con reportes, bandas delictivas utilizan lanchas rápidas para sustraer hidrocarburo, asaltar barcos de suministro e intimidar a tripulaciones, lo que ha afectado tanto las operaciones como la seguridad de los trabajadores. La zona concentra decenas de plataformas, buques de apoyo y rutas logísticas clave para la producción petrolera nacional.

Además del llamado huachicol marítimo, las autoridades han detectado robo de equipo, extorsiones a pescadores, tráfico de personas en rutas costeras y embarcaciones irregulares que se aproximan a instalaciones estratégicas.

Con el operativo, la Marina busca impedir incursiones criminales en el mar territorial y la zona económica exclusiva, proteger a las tripulaciones y prevenir sabotajes o accidentes en los campos petroleros del Golfo de México.

APRUEBAN INGRESO MILITAR. En materia de seguridad nacional, el Senado de la República aprobó este martes en fast track, con 91 votos a favor y seis abstenciones de la bancada de Movimiento Ciudadano, el decreto que concede la autorización a la Presidenta Claudia Sheinbaum para permitir el ingreso a territorio nacional de los 12 elementos del Séptimo Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos.

Dichas fuerzas participarán en un ejercicio de capacitación conjunta que se extenderá del 27 de febrero al 15 de julio de 2026 en instalaciones militares del Estado de México y Quintana Roo.

El dictamen fue incorporado de urgencia al orden del día, dispensado del requisito de publicación de 24 horas y de su segunda lectura, ante la proximidad de la fecha de ingreso.

La autorización se suma a la aprobada la semana pasada por el Senado, también en fast track, que permitió el ingreso de 19 elementos de la Marina de EU para impartir un curso de capacitación y adiestramiento a la Armada de México.

Este tipo de ejercicios, lejos de comprometer nuestra soberanía, la fortalece ANA LILIA RIVERA RIVERA Senadora de Morena



El ejercicio aprobado este martes denominado MexSOF, busca fortalecer capacidades en materias como “combate urbano y rural, medicina táctica, operaciones de francotirador, contramedidas contra artefactos explosivos improvisados y drones, así como infiltración marítima”, según explicó ante el pleno la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional.

La senadora subrayó que la cooperación bilateral no representa una amenaza a la soberanía nacional y añadió que la Defensa deberá rendir un informe al Senado en un plazo de 30 días naturales tras la conclusión de las actividades.

La única voz en contra fue la del Movimiento Ciudadano, cuya senadora Alejandra Barrales anunció la abstención de su bancada y cuestionó el contexto en que se aprueba la medida al referirse a la serie de tensiones recientes con Washington para exigir mayor escrutinio.

El decreto fue remitido al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales, en ejercicio de la facultad exclusiva que el artículo 76, fracción tercera de la Constitución otorga al Senado para autorizar el ingreso de tropas extranjeras al país.