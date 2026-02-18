› Grecia eleva presión contra morenistas

Lo dijo y lo cumplió, nos comentan. Y es que la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, denunció formalmente ante la Fiscalía General del Estado a los legisladores de Morena, Leonel Godoy y Raúl Morón, quienes —nadie le quita esa idea—, tuvieron que ver en el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, en noviembre pasado. Aun cuando las investigaciones hasta ahora se inclinan más por la responsabilidad del crimen organizado, Quiroz y el Movimiento del Sombrero que encabeza insisten en que la cuestión política puede estar detrás de la autoría intelectual. La presidenta municipal también pidió que, al tratarse de miembros del Poder Legislativo federal, las indagatorias escalen también a una instancia federal. “Que no quede de lado la línea política”, dijo Grecia, que remarcó que su demanda va integrada hasta con videos que sostienen sus acusaciones. “Presenté las pruebas que el propio Manzo dejó en vida. No vengo a acusar por rumores, vengo a pedir que se investigue lo que él mismo dejó grabado”. Pendientes.