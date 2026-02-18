Javier Duarte se queda en prisión… y su ex, en Londres

Un juez federal determinó vincular a proceso a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por su probable responsabilidad en el delito de peculado relacionado con el presunto desvío de cinco millones de pesos destinados a obras de salud.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte ratificó además la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras se desarrolla el proceso penal, y otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa reunirán pruebas para el eventual juicio. Los abogados del exmandatario anunciaron que impugnarán la decisión judicial.

EL DATO: DESDE 2016 la entonces PGR recibió en este caso denuncias de desvíos de recursos federales destinados a adquir insumos de salud y obras públicas, entre otros.

De acuerdo con la acusación, los recursos habrían sido sustraídos en 2012 de un fondo destinado a infraestructura médica para beneficiar a niños y adultos mayores en Veracruz. Con esta determinación, queda en suspenso la posibilidad de que Duarte de Ochoa obtenga su libertad en abril próximo, cuando cumpla nueve años de prisión por la condena que recibió tras declararse culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero.

HOY SE ENVÍA la carta (al Reino Unido) diciendo que una mujer que está acusada de fraude y de corrupción, ¿cómo es posible que le den un asilo? Entonces, sí estamos enviando una nota con este posicionamiento CLAUDIA SHEINBAUM Presidenta de México



Al término de la audiencia, que se prolongó por casi 11 horas, el exgobernador expresó que no le sorprendía la resolución y afirmó que, a su juicio, “la política vuelve a imponerse sobre la justicia”.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicita una condena de hasta 21 años de prisión para el exmandatario. En la audiencia anterior, el Ministerio Público aportó decenas de pruebas que incluyen movimientos bancarios entre instituciones que administraban dinero federal.

QUEJA. Previamente, el Gobierno de México envió un posicionamiento al de Reino Unido, en el que cuestionó la decisión de haber concedido asilo político a Karime Macías, exesposa de Javier Duarte.

La Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que ayer se enviaría el escrito, para señalar que se está dando protección a una persona que en México se encuentra acusada de fraude y corrupción. También cuestionó cómo ha conseguido subsistir económicamente en ese país, ya que no sólo reside ella, sino sus hijos.

“Esta persona que lleva ya bastante tiempo viviendo en Reino Unido, quién sabe con qué dinero, porque tener a los hijos allá, vivir en un lugar especial, pues ¿de dónde? Entonces, hoy (ayer) se envía la carta diciendo que una mujer que está acusada de fraude y de corrupción, ¿cómo es posible que le den un asilo?”, dijo.

Recordó que en su momento la organización Mexicanos contra la Corrupción señaló a Macías de haber incurrido en el desvío de 415 millones de pesos.

“No sé si se acuerdan: había una bodega donde tenían guardados cantidad de cosas. Incluso, hasta ‘Mexicanos por la Corrupción’ hizo un documento en donde habla de un desvío de 415 millones de pesos en su momento. Y esta mujer tenía un cuaderno, no sé si se acuerdan. —A ver, pon el cuaderno, en esta bodega—. ‘Sí merezco abundancia’, decía la esposa del gobernador. Imagínense, la esposa de un gobernador, repitiendo”, dijo.