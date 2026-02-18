Partido Verde confía en que reforma electoral incluya sus propuestas: ‘vamos paso a paso’

Manuel Velasco Coello, coordinador de la bancada de senadores del Partido Verde, en una fotografía ilustrativa.

El coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, advirtió que su bancada aguardará hasta el próximo lunes para conocer el texto final de la reforma electoral antes de definir su voto. “Esto es como los alcohólicos: solo por hoy”, resumió con una frase el compás de espera en que se encuentra su partido.

En declaraciones a medios en el Senado de la República, Velasco Coello señaló que el Verde participó activamente en las mesas de diálogo convocadas por la Secretaría de Gobernación, representado por Arturo Escobar y otros miembros del partido, quienes sostuvieron conversaciones directas con Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

“Vamos a esperar y tenemos confianza en que las propuestas del Verde hayan sido tomadas en cuenta y que podamos salir adelante. Vamos paso a paso”, afirmó el legislador.

Velasco rechaza que el Verde pueda no acompañar la iniciativa

Ante la pregunta de si podría ser la primera vez que el Partido Verde no acompañe una iniciativa en su totalidad, Velasco rechazó ese escenario y reafirmó su confianza en la alianza.

“Nosotros tenemos confianza en que podemos salir juntos y que la coalición legislativa que hemos formado desde septiembre del 2024, la de Morena, Verde y Partido del Trabajo” Manuel Velasco Coello, coordinador del Partido Verde en el Senado



El senador reconoció que hasta el momento no tiene acceso al documento de la iniciativa y que no existe ningún compromiso de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo les presente el texto antes de hacerlo público.

“Sería mentirles decirles que tengo el documento, no lo tengo”, admitió. “Yo creo que nos vamos a enterar al mismo tiempo” , añadió.

Sobre si existe riesgo de que la coalición no pueda sacar adelante la reforma, Velasco fue optimista: “Yo quiero ser optimista y quiero pensar que las propuestas que hizo el Partido Verde en la mesa, como lo hizo el Partido del Trabajo, sean tomadas en cuenta por el presidente de la Comisión, que es Pablo Gómez, y vamos a esperar al día lunes” , sostuvo.

Senadores del Partido Verde “son dueños de sus votos”

Respecto a si la bancada está dispuesta a rechazar algún mecanismo de elección de diputados que no le resulte adecuado a su partido, Velasco respondió con cautela: “Nosotros hemos buscado alternativas en la mesa, hemos hecho planteamientos, hemos hecho propuestas”, dijo, al tiempo que confirmó que los senadores verdes “son dueños de sus votos”.

En torno a la posibilidad de un escenario de ruptura con Morena, respondió: “lógicamente esto sería complicado, pero vamos a buscar que no lleguemos a ese punto” .

El coordinador destacó que existe una relación fluida con el Partido del Trabajo, al explicar que el martes tuvo una conversación con “el profe Beto Anaya [Alberto Anaya Gutiérrez] y hemos estado peloteando ideas”.

Subrayó que el Verde mantiene diálogo con todas las fuerzas con representación en el Senado, aunque precisó que su alianza principal sigue siendo con Morena.

