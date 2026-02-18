PRI acusa ‘graves violaciones’ en reforma de 40 horas y advierte choque de dictámenes

Rubén Moreira del grupo parlamentario del PRI, lanzo un llamado al grupo parlamentario de Morena para esclarecer los pormenores de la recién aprobada ley del as 40 horas laborales.

El coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, advirtió que existen “graves violaciones” al proceso parlamentario en la discusión de la reforma para establecer la jornada laboral de 40 horas semanales, prevista para discutirse la próxima semana.

En conferencia de prensa, el legislador sostuvo que, si bien el PRI votará a favor en lo general de la reducción de la jornada laboral, no permitirá que se ignore un dictamen aprobado en la Legislatura pasada que —aseguró— continúa vigente.

Moreira explicó que en la Mesa Directiva permanece un dictamen derivado de ejercicios de Parlamento Abierto que establece un esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso, y que dicho documento no ha precluido conforme al reglamento interno.

Según el priista, la minuta enviada por el Senado —derivada de una iniciativa presentada por la presidenta de la República— generaría una “colisión” entre dos instrumentos legislativos distintos.

“El reglamento dice que sólo se desechan los asuntos que están en comisiones al concluir la Legislatura, no los que ya cuentan con dictamen y están en Mesa Directiva”, argumentó.

El exgobernador de Coahuila señaló que la propuesta que se discutirá plantea una jornada de seis días de trabajo por uno de descanso, ajustando las 40 horas dentro de ese esquema.

Entre los principales puntos que cuestionó se encuentran:

La ausencia de estímulos fiscales y económicos para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

La gradualidad en la aplicación , que —dijo— no reconoce que algunos sectores podrían implementar de inmediato la reducción.

El aumento de nueve a doce horas extra pagadas, lo que podría derivar en jornadas de hasta 52 horas semanales.

Moreira recordó que México es uno de los países con jornadas más amplias dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y citó criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha señalado que jornadas superiores a 48 horas resultan perjudiciales para la salud de los trabajadores.

El coordinador anunció que el PRI presentará reservas para incluir apoyos fiscales a empresas y mecanismos de protección a los derechos laborales.

Reforma electoral: “no es el momento”

En otro tema, el legislador pidió prudencia respecto a la eventual reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo y criticó que no exista aún un proyecto formal presentado al Congreso.

Sostuvo que su partido no participará en lo que calificó como una “farsa” encabezada por Pablo Gómez, y consideró que no existen condiciones políticas para abordar una reforma de esa magnitud en este momento.

Caso Scherer y presuntas irregularidades

Cuestionado sobre el libro del periodista Julio Scherer Ibarra y los señalamientos contra el exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, Moreira afirmó que las acusaciones deben investigarse.

“Es un documento de primer orden y todo lo que ahí se menciona tendría que indagarse”, expresó.

Sarampión y protocolos sanitarios

Sobre el aumento de contagios de sarampión, el diputado consideró que deben reforzarse los protocolos sanitarios en espacios de alta concentración como la Cámara de Diputados y aeropuertos.

Planteó que el tema será abordado en la Junta de Coordinación Política la próxima semana.

