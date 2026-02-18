PRI exige a la FGR investigar a Jesús Ramírez Cuevas por presunto ‘huachicol fiscal’

La senadora priista Claudia Anaya Mota exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue a Jesús Ramírez Cuevas, exvocero presidencial y actual coordinador de asesores de la Presidencia, a quien señaló de haber desviado más de 2 mil 800 millones de pesos del erario hacia empresas de su propiedad para financiar propaganda, acusaciones que se sustentan en las revelaciones contenidas en el libro de Julio Scherer Ibarra, Ni Venganza Ni Perdón.

“Él cuenta con una tranquilidad y una calma [para cometer] una cantidad de delitos en los que él mismo se implica”, denunció la legisladora.

Según Anaya Mota, las revelaciones de Scherer Ibarra señalan que empresas vinculadas a Ramírez Cuevas recibieron contratos por más de 2 mil 800 millones de pesos con fines propagandísticos.

“ En eso se están gastando nuestros impuestos . El dinero que con tanto esfuerzo las mexicanas y los mexicanos pagamos con nuestro IVA, con nuestro ISR, se va a las empresas de Jesús Ramírez para que esté todo el tiempo impulsando sus campañas de Regeneración o los bots que contrata en Twitter para golpetear opositores”, afirmó la senadora.

La legisladora señaló además que Ramírez Cuevas habría impulsado un decreto para cooptar políticamente a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro , lo que representaría una carga adicional al erario de hasta 27 mil millones de pesos, todo ello en un contexto de impunidad avalada, a su juicio, desde la cúpula del poder.

Anaya cuestionó la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante los señalamientos públicos.

“En vez de que la Presidenta diga ‘a ver, que los investiguen a todos’, ella dice que no hay nada que perseguir, que todo estaba tranquilo y campante en Morena”, reprochó la senadora, quien calificó la respuesta presidencial de falta de respeto hacia los ciudadanos que llevaron a Sheinbaum al poder.

La senadora aseguró que ya existen expedientes susceptibles de ser judicializados en torno al llamado “huachicol fiscal” y demandó acción inmediata de las autoridades competentes.

“ Las denuncias las hay . Si ya hasta se han filtrado los expedientes en donde se señala que estas personas están involucradas, entonces adelante: judicialicémoslos”, exigió.

cehr