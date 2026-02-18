› Que siempre no

Y después de que el lunes la dirigente del PVEM, Karen Castrejón, y la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, celebraron avances alrededor de la reforma electoral, ayer el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, le bajó dos rayas al optimismo, al aclarar que el hecho de que la Presidenta Claudia Sheinbaum recibiera el proyecto y que éste sea finalmente presentado al Congreso la próxima semana no significa que estén garantizados los acuerdos entre Morena y sus aliados para sacar adelante la iniciativa. Hasta ahora, dijo Monreal, lo único seguro es que la propuesta contará con el apoyo incondicional guinda, lo que, nos hacen ver, nos coloca como en el principio, es decir, sin la seguridad de que la reforma pase. Comentan que la reducción de los pluris y la modificación de la fórmula para elegirlos siguen siendo temas espinosos. Para rematar, el zacatecano reconoció que si no se logra el consenso en la coalición a estas alturas, a él le será muy difícil alcanzar esa meta cuando la iniciativa llegue a su cancha. Uf.