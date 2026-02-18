Seguridad federal asegura en Oaxaca avioneta y más de media tonelada de cocaína

En una operación coordinada, elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron una avioneta, dos camionetas y 534 paquetes de cocaína —con un peso aproximado de un kilogramo cada uno— en la localidad de Huamúchil, municipio de San Dionisio del Mar, Oaxaca.

El operativo se originó tras la detección de una aeronave que realizaba un vuelo no autorizado al sureste de Tapachula, Chiapas, en el marco de las acciones de vigilancia permanente del espacio aéreo mexicano. De inmediato se desplegaron aeronaves para su verificación e identificación y se dio seguimiento hasta confirmar el aterrizaje de la avioneta en territorio oaxaqueño, donde las fuerzas de seguridad hicieron el aseguramiento.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó a través de sus redes sociales que la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional detectaron la aeronave clandestina, y subrayó que los 534 paquetes asegurados representan millones de dosis que iban a ser comercializadas en las calles.

Resultado de la vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional, @Defensamx1 a través de la Fuerza Aérea y @GN_MEXICO_ detectaron una aeronave clandestina en Oaxaca que transportaba droga.

Los vehículos, la aeronave y la droga quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación y dará seguimiento a las indagatorias.

