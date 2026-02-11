Operativo de seguridad federal se realiza en comunidad de El Limoncito, en Culiacán | VIDEO

Operativo de seguridad desde las primeras horas de este miércoles.

Un operativo por tierra y aire por parte de elementos de Seguridad federal se mantiene en la comunidad de El Limoncito, en la sindicatura de Jesús María, en Culiacán, Sinaloa, se reportó este miércoles.

Elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y Policía Estatal son quienes mantienen el operativo.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas, fallecidas o capturadas.

Las autoridades informaron que fue desde las primeras horas de este día, cuando los vecinos comenzaron a observar varios helicópteros volando sobre la comunidad y, posteriormente, se escucharon reclamaciones de arma de fuego desde el aire.

Esto quedó captado en un video que ya se encuentra en redes sociales y en el que ya se visualiza un par de helicópteros volando bajo sobre la comunidad de Jesús María.

🔴 Reportan operativo por aire y tierra en la comunidad de El Limoncito, en la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán.



Desde el amanecer, habitantes alertaron sobre sobrevuelos de helicópteros, presencia de fuerzas federales en distintas calles y detonaciones de arma… pic.twitter.com/XR3cTXvPH6 — Azucena Uresti (@azucenau) February 11, 2026

Mientras que, por tierra, varios elementos participan en la operación donde al menos un inmueble ha sido asegurado por las autoridades.

