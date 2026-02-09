Asesinan a sobrino de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Culiacán, Sinaloa.

Sergio Cázares Zambada, sobrino del exlíder criminal Ismael “El Mayo” Zambada, fue reconocido como el hombre asesinado y hallado en la cajuela de una camioneta el pasado domingo en Culiacán, Sinaloa.
El hallazgo del cadáver se realizó frente a las instalaciones de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). La identificación de la víctima tardó, debido a que no llevaba ninguna identificación oficial.
El cuerpo, localizado en inmediaciones de la carretera Culiacán-Eldorado, fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde familiares reconocieron el parentesco.
Sergio Cázares Zambada, de 41 años de edad, era hijo de Águeda Zambada García, hermana de “El Mayo”, a quien ya habían querido asesinar en 2017 cuando se encontraba en Culiacán.
