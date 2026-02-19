Arropo y raspón

Nos comentan que cuando la prensa le preguntó si respaldaba la decisión de su compañero de bancada Sergio Mayer de solicitar licencia para incorporarse a un reality show, el líder de los morenistas en San Lázaro, Ricardo Monreal, consideró que aquél tomó la decisión correcta, porque iba a ser peor que anduviera dobleteando y desatendiera sus responsabilidades en la Cámara baja. Sin embargo, su defensa claramente mostró un límite, porque después de eso, Monreal sacó a colación que aun cuando las normas del Congreso no exigen que se especifiquen las razones por las que se solicita licencia, es claro que a Mayer le falló un poquito el timing, pues estamos a pocos días de debatir iniciativas de reforma clave. Además, puede que el caso de Sergio y otros hagan que el partido guinda comience a repensar cómo elige los perfiles que terminarán representando a los mexicanos, de tal manera que un espectáculo televisivo no se atraviese en su agenda. Ahí el dato.

