Home office en el INE

Muy responsables y diligentes se vieron ayer en el Instituto Nacional Electoral que preside la consejera Guadalupe Taddei, al anunciar medidas de emergencia, entre las que se incluye el trabajo desde casa por al menos una semana y vacunación a nivel interno, debido al reporte de un contagio de sarampión que se detectó entre su personal. Sin embargo, nos comentan que el protocolo —que emuló varias de las disposiciones de la pandemia del Covid-19, además del encierro, el uso de cubrebocas y gel antibacterial— se diluyó ayer, después de que el director de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales, Pedro Pablo Chirinos, convocó —pasando por alto la contingencia interna— a una reunión de “Diagnóstico de Sistemas Electorales”. Nos informan que este evento llenó el auditorio del INE este miércoles, en una jornada que, además, se extenderá todavía hasta hoy. ¿Será que los asistentes acudieron al llamado con boca cubierta y bajo los criterios de sana distancia? Uf.

