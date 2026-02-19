Jalón de orejas a Paco Vázquez

Lo dicho: a muchos morenistas, particularmente entre los que ocupan cargos de relevancia, nomás no se les da eso de cumplir con los lineamientos de austeridad establecidos por su propio partido. Y es que ahora se supo que al coordinador del guinda en el Congreso del Estado de México, Francisco Vázquez, le pareció buena idea acudir a un espectáculo que por su costo es prohibitivo para la mayor parte del pueblo mexiquense: el Super Bowl. De inmediato generó reacciones entre sus propios correligionarios, entre ellos el senador Higinio Martínez, quien exigió que Morena le ponga ojo a este nuevo y espinoso caso y pidió al político señalado que aclare lo que calificó como un exceso que daña al partido. Eso que hoy sale a la luz, y que no es que lo hayan grabado, sino su propia familia publica esto, eso es un ejemplo de lo que no puede permitirse, eso es lo que nos daña, es lo que hay que corregir. ¿Por qué no hacen caso de la política de austeridad?, acusó Martínez. Uf.

