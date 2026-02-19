Más fracturas en la 4T

Nos cuentan que en plena tensión entre la coalición de partidos de la Cuarta Transformación por una propuesta de reforma electoral que todavía no existe, en el ámbito legislativo se siguen acumulando diferendos en aquel bloque, ahora en lo que se refiere a la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Se suponía, hasta donde sabíamos, que tanto Morena como sus aliados —Verde y PT— estaban juntos en el proyecto impulsado desde el Gobierno de México, que, si bien prevé la disminución horaria, no especifica la obligatoriedad de los dos días de descanso, algo que sí pedían, por ejemplo, los de Movimiento Ciudadano. Pues bien, ayer, el Partido del Trabajo presentó una propuesta en la que insiste en la cuestión de los dos días. El documento, nos reportan, pretende ser algo discreto, al no hacer referencia a la reforma sobre las 40 horas ni lo que ésta plantea, sólo señala que México y otros países con altas cargas de trabajo deben enfocarse en fortalecer sus políticas laborales y sociales si desean avanzar hacia una mayor equidad económica y social. ¿Entonces?