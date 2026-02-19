Seguridad federal aprehende a 2 extorsionadores de comerciantes del mercado de abastos en Mazatlán

El Gabinete de Seguridad federal aprehendió a dos integrantes de una célula delictiva dedicada a extorsionar a comerciantes del mercado de abastos en Mazatlán, Sinaloa, informó este jueves el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“En seguimiento a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico detuvieron en Mazatlán a dos integrantes de una célula delictiva dedicada a extorsionar a comerciantes del mercado de abastos”, informó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch en sus redes sociales.

Este grupo criminal, abundó Omar García Harfuch, amenazaba a sus víctimas y las obligaba a firmar pagarés y documentos falsos para imponer cuotas periódicas.

“En el operativo se aseguró dinero en efectivo producto de la extorsión, dosis de narcótico y equipos telefónicos”, agregó el titular de la SSPC.

