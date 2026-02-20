Góber desenchufado

Justo cuando el Tesoro de Estados Unidos y la UIF de México anunciaron medidas contra personas y empresas implicadas en una red fraudulenta del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un desarrollo de la Riviera Nayarit, el gobernador de esa entidad, Miguel Ángel Navarro Quintero, declaró que si hay algo que defender en su administración es la seguridad como principal valor agregado para los inversionistas en ese estado. “Creo que una inversión debe tener todo tipo de seguridades para venir tranquilo a invertir y encontrar que el sector productivo también le produce ganancia”, dijo el mandatario local a un medio de comunicación, en el marco de la Convención Anual de la Industria Cárnica. Dicen que o nadie le informó de los acontecimientos recientes o simplemente eligió omitirlos. Lo paradójico, nos dicen, es que estos comentarios los hizo en Bahía de Banderas, uno de los sitios señalados por autoridades como puntos neurálgicos de las transas cometidas contra miles de víctimas. Bien desenchufado el góber.

