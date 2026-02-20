Monreal ofrece gestionar apoyo de aliados a la electoral

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, insistió en que su bancada respaldará por unanimidad la iniciativa de reforma electoral que enviará la Presidenta Claudia Sheinbaum el próximo martes, y adelantó que harán un esfuerzo para sumar al PT y al PVEM.

En entrevista en San Lázaro, reiteró que se buscará el respaldo de sus aliados: “La política es eso, no hay que cansarse y mientras no llegue la propuesta no sabemos cómo van a reaccionar. Es mejor esperar la propuesta y ya veremos cómo construir los acuerdos”.

Cuestionado sobre la posibilidad de un desacuerdo con el PT o el PVEM, consideró que, en caso de no concretarse el respaldo, se trataría de “un desacuerdo legislativo temporal” que no pondría en riesgo la alianza rumbo a los procesos electorales de 2027 y 2030.

Explicó que durante la reunión plenaria extraordinaria del grupo parlamentario de Morena se realizó un primer análisis de la agenda legislativa prioritaria, en la que destacó la enmienda presidencial y se acordó respaldarla.

“Como venga la iniciativa de la Presidenta el próximo martes, la vamos a respaldar unánimemente en Morena”, afirmó, aunque reconoció que aún no se conoce el contenido final del proyecto, pues la única que sabe el alcance de la propuesta es la titular del Ejecutivo.

Aclaró que aún no se define si la Cámara de Diputados será la cámara de origen o el Senado, “pero lo importante es que todos refrendamos el respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum”.

Sostuvo que en Morena existe plena conciencia sobre la necesidad de respaldar la propuesta para “mejorar la democracia, generar menos gastos en las campañas, adelgazar la estructura electoral y poder ofrecerle al país mejor democracia”.

Subrayó que hasta el momento no existe un documento oficial: “No conocemos la iniciativa. Todo lo que se ha dicho y filtrado son especulaciones. La única que sabe el alcance y el contenido de esta reforma es la Presidenta de la República”.

Sobre el documento que ha circulado en medios, señaló que “no es oficial, pero no, es falso; es un documento de trabajo de la Comisión (Presidencial de la Reforma Electoral). Yo lo conocí hace dos semanas, pero no son los términos que vendrán. Es un documento interno que alguien filtró de manera indebida”.

Oposición acusa una “Ley Maduro”

Por Claudia Arellano

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que Morena prepara una “ley Maduro” en materia electoral, al advertir que ya circula un supuesto texto “secreto” de la iniciativa de reforma.

En declaraciones a la prensa, el legislador señaló que la propuesta —que, afirmó, será difundida en sus redes sociales— evidenciaría un intento de control político del sistema electoral, con mecanismos que, dijo, recuerdan prácticas autoritarias.

“Morena prepara su ley Maduro al son de un acordeón”, expresó Moreira, al referirse a presuntas estrategias para inducir el voto y manipular resultados. Agregó que en el documento que circula se asoman temas como los “acordeones” y la sobrerrepresentación legislativa.

El priista sostuvo que la eventual reforma electoral debe discutirse con transparencia y de cara a la ciudadanía, y no mediante documentos que calificó como “truculentos” o reservados. Asimismo, adelantó que hará público el contenido que ha recibido para abrir el debate.

Finalmente, reiteró que el PRI no respaldará cambios que impliquen sobrerrepresentación o mecanismos que, a su juicio, distorsionen la voluntad popular, y llamó a garantizar reglas claras y parejas rumbo a los próximos procesos electorales.

Ante falta de acuerdos, CSP dice: “No tiene caso una reforma desdibujada”

› Por Yulia Bonilla

Ante la falta de acuerdo que persiste entre las bancadas de la Cuarta Transformación en el Congreso respecto a la reforma electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que no tiene caso que se presente un proyecto que no responda a lo pedido por la ciudadanía.

A lo largo de esta semana, los líderes de Morena en ambas cámaras han dejado ver que no está asegurada la mayoría calificada que requiere esta reforma constitucional para salir adelante, debido a que persisten resistencias de parte de sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

El Dato: Sobre la licencia de Sergio Mayer para formar parte de un reality show, la Presidenta dijo que es un asunto de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Tras precisar que la reforma será presentada el martes de la próxima semana, la mandataria federal pidió esperar a que el proyecto se exponga para ahondar en los asuntos que le rodean.

No obstante, mencionó que los planteamientos que adelantó esta misma semana, como lo son la modificación en la forma en que se elige a las candidaturas plurinominales o la reducción al costo de las elecciones, se hizo a partir de la opinión de las y los ciudadanos.

“Vamos a hablar la próxima semana. No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada. O sea, hay temas que ha planteado la gente, eso es lo que estamos planteando. Ya el martes, con gusto platicamos todo lo que tiene que ver con la reforma”, declaró.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional la titular del Ejecutivo federal también aseguró que el documento que ayer comenzó a circular sobre las presuntas propuestas preliminares de la reforma, es falso.

El pasado martes, Sheinbaum Pardo confirmó que el lunes recibió el proyecto redactado por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez.

Ese día ratificó que el plan es reducir el costo de las elecciones en México, al ser éste el país en el que más cuestan los comicios. De esta manera, no sólo se buscará bajar la cantidad de presupuesto que se asigna a los organismos electorales, sino también el financiamiento que reciben los partidos políticos.

“El objetivo es disminuir los costos de la elección, de las elecciones en México y todo lo que tiene que ver con los organismos electorales y sus representaciones que disminuyen los costos porque México tiene las elecciones más caras del mundo, y el financiamiento a los partidos políticos”, dijo en su momento.

También reiteró ese día su desacuerdo con la forma en la que actualmente se eligen a quienes ocuparán un cargo legislativo por la vía plurinominal, al cual se llega por elección directa de los propios partidos, mas no por el voto directo de la ciudadanía.

“Dos, que las listas de plurinominales no sean como tales. Es decir, que no sean las cúpulas de los partidos las que siempre participan y sean los propios partidos quienes elijan, sino que en todo caso la representación proporcional sea elegida también por las personas, por la gente”, sostuvo la mandataria.

Otros dos ejes centrales de la reforma que se enviará el próximo martes son reformar la representación de los mexicanos en el exterior y aumentar la democracia participativa.