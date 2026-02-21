Animado evento presidencial

Muy animado, nos cuentan, estuvo un acto de ayer de la Presidenta Claudia Sheinbaum en León, Guanajuato, donde encabezó la inauguración del Bachillerato Nacional plantel León. Y es que los estudiantes que ocuparán el nuevo plantel celebraron emocionados que la mandataria se sumara a una expresión viral six-seven —ésa que se hace moviendo alternadamente las palmas de las manos—, al lado de la gobernadora Libia Dennise García. Y también, prueba de la relevancia que tienen en la comunicación de los jóvenes los videos en redes como TikTok, la propia Sheinbaum aprovechó que el acto era sobre educación media superior, para comentar uno que toda la comunidad conoce y que se hizo a partir de un discurso que se volvió rap en el que dice: “Primero hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa, que saliendo de la secundaria vayamos directo a la preparatoria. Ya no va a haber más exámenes del Comipems en el 2025”. El acto mostró, nos comentan, que la Presidenta tiene buena aceptación entre la chaviza.