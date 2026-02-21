De CSP a Partido Paz

Con la novedad de que quienes pretendían llamar a su partido político CSP, es decir, las siglas que se forman con el nombre y apellidos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cambiaron de opinión y dejarán de llamarse así. Esto luego de que la Consejería Jurídica de la Presidencia mandara un oficio de inconformidad y la propia mandataria diera a conocer el caso en una conferencia mañanera. Según la agrupación el significado de las siglas para ellos era Construyendo Sociedades de Paz y nada tiene que ver con el nombre de la mandataria. Y no sólo eso, sino que, resulta ahora, ya desde antes tenían en la cabeza cambiarse de nombre. El caso es que tras el coscorrón, se ha conocido que de lograr el registro se llamarían Paz, a secas. Por cierto que hasta ahora sólo los integrantes de esa Asociación Civil saben a ciencia cierta cuánto les redituó el uso de una de las formas más populares con las que se identifica a la Presidenta durante más de un año. Qué tal.