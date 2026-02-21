El costo de Sergio el bailador

Y va a ser Morena, nos comentan, por lo pronto de refilón, aunque si el asunto sigue creciendo entonces será más de lleno, el partido que asuma costos por la decisión de su diputado Sergio Mayer, de pedir licencia para poder enrolarse en un reality show, forzando a que su suplente tomara su curul. Y es que, nos comentan, el caso del actor ayer fue tomado por el dirigente del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, para recetarle a los guindas un raspón en las benditas redes, aprovechando además la discusión sobre las reformas laborales. “Morena le permite ausentarse meses a su diputado para entrar a La casa de los famosos, pero no quiere aprobar los dos días de descanso para millones de trabajadores”, escribió. Hasta ayer no tenía respuesta. Algunas voces desde Morena ya señalan que la dirigencia a cargo de Luisa Alcalde, debería endurecerse ante casos en los que de pronto el guinda queda salpicado de frivolidad.