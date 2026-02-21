Marx amaga con volver

Y como era de esperarse resulta que el exdirector de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, aunque se va, no se va totalmente. Y es que resulta que ayer se difundió un video en el que advierte que algún día regresará a refundar la Secretaría de Educación Pública. Nos dicen que, según parece, buscará consolidar la iniciativa que lanzó cuando rompió lanzas con el titular de la dependencia, Mario Delgado, esto es, la de crear lo que llama comités de defensa de los libros de texto y de la Nueva Escuela Mexicana. Quien fuera cesado tras oponerse a la realización de cambios precisamente a esos libros, sostiene que a la política educativa iniciada en el sexenio pasado “intentan descafeinarla” y quitarle “pensamiento crítico” y que entonces sólo haya en las escuelas preparación para convertirse en obrero en las maquilas. Con el amago de lanzarse a las calles, Marx dice que seguirá intentando realizar su “asalto al cielo”. Con lo cual a quienes suponían que su destino es hacer política abierta, desde los espacios magisteriales, les empieza a conceder razón. Pendientes.