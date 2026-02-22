¿Cuál era el nombre completo de ‘El Mencho’, líder del CJNG?

El nombre de Nemesio Cervantes, alias “El Mencho”, volvió a colocarse en el centro de la agenda pública luego de que se reportara su abatimiento este domingo 22 de febrero, tras un operativo.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue considerado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los principales generadores de violencia en el país y una de las figuras más buscadas del narcotráfico internacional.

El CJNG, organización criminal que encabeza, surgió a inicios de la década de 2010 y en pocos años logró expandir su presencia territorial en diversas entidades de México.

Informes oficiales lo vinculan con tráfico internacional de drogas —particularmente metanfetamina y fentanilo—, así como con operaciones de lavado de dinero, extorsión y ataques directos contra fuerzas de seguridad.

La relevancia del personaje también se refleja en la cooperación bilateral. El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo vigente una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena, siendo esta una de las más altas ofrecidas actualmente para un presunto líder del crimen organizado.

¿Cuál es el nombre completo?

Fue hasta los reportes judiciales y fichas oficiales de búsqueda donde se confirmó su identidad completa: el nombre real y completo de “El Mencho” es Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. Nació el 17 de julio de 1966 en el municipio de Aguililla, Michoacán, una región históricamente vinculada a la producción y trasiego de drogas.

Antes de convertirse en el líder del CJNG, autoridades estadounidenses documentaron que Oseguera Cervantes residió en California, donde tuvo antecedentes penales por delitos relacionados con drogas en la década de 1990.

Tras su deportación a México, se integró a organizaciones criminales locales que con el tiempo evolucionaron hasta formar la estructura que hoy encabeza.

Durante años permaneció prófugo y llegó a figurar entre los narcotraficantes más buscados del mundo, con recompensas millonarias ofrecidas por información para lograr su captura.

La muerte del líder criminal marca un punto relevante en la estrategia de seguridad federal, aunque especialistas advierten que aún es pronto para medir el impacto real en la estructura operativa del cártel y en la violencia regional.

