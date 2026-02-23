Ante los ataques, expertos advierten escenario de fragmentación y violencia

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), representa “un golpe supremamente contundente” para una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del mundo, coincidieron especialistas en seguridad.

Los analistas advirtieron que el impacto será inmediato en lo psicológico y operativo, pero no implica la desarticulación automática de la estructura criminal.

El dato: Fuentes del Pentágono dijeron a la cadena CBS que hubo apoyo de la Fuerza de Acción Conjunta Interagencial Anticárteles, que colabora con el Ejército mexicano.

Para Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), la caída del capo “tiene implicaciones alrededor del mundo”.

En entrevista, sostuvo que el líder del CJNG “es uno de los más grandes capos de la droga en la historia del mundo”, con presencia en seis de los siete continentes y operaciones que iban desde el tráfico de cocaína, heroína y fentanilo, hasta la importación de precursores químicos desde China e India por el puerto de Lázaro Cárdenas.

“Este golpe contra el Cártel Jalisco Nueva Generación es supremamente contundente”, afirmó. Sin embargo, matizó que la sola neutralización del líder no desmantela la organización: “No va a desarticular el cártel; ahora se necesita una fuerza tremenda basada en inteligencia”.

6 continentes en los que tiene presencia el CJNG

Mike Vigil explicó que el CJNG operaba con una estructura vertical, distinta a la del Cártel de Sinaloa: “El Mencho era como un dictador de un país; él manejaba todo lo que sucedía adentro del cártel”, dijo, al contrastarlo con el modelo más flexible que, en su momento, encabezaron Joaquín Guzmán Loera y Ismael Zambada García.

En el ámbito internacional, consideró que podría haber afectaciones temporales en la logística hacia Estados Unidos, Europa o Australia, aunque insistió en que la red global del CJNG no desaparecerá de inmediato.

Sobre la cooperación bilateral, fue enfático: “Todo el crédito de este golpe es de las Fuerzas Armadas de México… Esto fue una acción mexicana y ellos son los que corrieron el riesgo”, al rechazar que la administración estadounidense deba adjudicarse el operativo.

Al referirse a este golpe, el especialista en seguridad David Saucedo interpretó el hecho como parte de una estrategia para “equilibrar la balanza” tras el debilitamiento del Cártel de Sinaloa.

“El principal beneficiario de este ataque al Cártel de Sinaloa fue el Cártel Jalisco”, señaló, al recordar que la organización amplió su presencia territorial en medio de la guerra intestina entre Los Chapitos y la facción de Zambada.

Saucedo anticipó una fase inicial de cohesión interna ante la presión gubernamental: “En este momento pareciera que hay una unión de los comandantes del Cártel Jalisco debido al abatimiento de su líder”.

No obstante, el especialista previó una disputa posterior por la sucesión: “Va a haber una guerra sucesoria al interior del cártel Jalisco para ver quién se queda con el control”.

A nivel internacional, coincidió en que la detención o muerte de capos no suele frenar la producción ni el tráfico de drogas: “Lo que hemos visto, desde hace décadas, es que la detención de capos del narcotráfico no tiene como resultado una contención de la producción de drogas ilícitas”.

En contraste, el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Javier Oliva Posada, consideró que: “Lo que inercialmente ocurre es la fragmentación”, al recordar antecedentes históricos tras la caída de líderes del narcotráfico en México.

Oliva Posada advirtió que una ruptura interna, sumada a la ya existente en el Cártel de Sinaloa, podría reconfigurar el mapa criminal: “Ojalá y me equivoque, pero viene una fragmentación”.

El consenso entre especialistas es que el abatimiento del llamado Mencho constituye uno de los golpes más relevantes contra el crimen organizado en los últimos años.

Sin embargo, también coincidieron en que el impacto real en el país dependerá de la capacidad del Estado mexicano para sostener la presión de los grupos criminales, evitar la recomposición de mandos y contener la posible escalada de violencia que suele seguir a la caída de un liderazgo criminal de alto perfil.

Por seguridad paran clases en 10 estados

› Por Alan Gallegos

Los gobiernos de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca tomaron la decisión de suspender clases presenciales en todos los niveles educativos de enseñanza pública y privada, con el objetivo de salvaguardar la integridad de estudiantes y personal educativo ante la serie de bloqueos, incendios, balaceras y disturbios en reacción por la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila informó que las clases se realizarán a distancia en todo el estado, turnos y niveles educativos, públicos y privados. Mientras tanto, en Veracruz, la Universidad Veracruzana, Universidad de Xalapa y Tecnológico de Veracruz informaron que este lunes las actividades académicas se desarrollarán virtual.

El Tip: La Unión Nacional de Padres de Familia pidió reforzar las medidas de protección civil para minimizar riesgos a la población, en especial a los más vulnerables.

En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus anunció que se cancelan las clases presenciales en todo el estado, “en el cuidado de niños, niñas, jóvenes y maestros”.

La Universidad de Guadalajara informó en un comunicado que este lunes no habrá clases presenciales en los campus que integran la red en el estado, además de que cerrarán otros espacios universitarios como el auditorio Telmex y el Centro Cultural Universitario, entre otros.

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) anunció la suspensión de clases este lunes en todas las escuelas de la región del Istmo de Tehuantepec, para salvaguardar la integridad de estudiantes y personal educativo.

En Guanajuato, la gobernadora Libia Dennise García anunció la suspensión de las clases en todos los niveles educativos para este lunes: “De manera preventiva, priorizando nuestras infancias y juventudes, he tomado la decisión de suspender clases en todos los niveles el día de mañana (hoy lunes), retomando la normalidad el próximo martes 24 de febrero”.

El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, mencionó que las clases de este lunes se cancelan en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos de la entidad.

La Secretaría de Seguridad Estatal, en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, informan que reforzarán las medidas de prevención, por lo que se suspenderán actividades escolares de todos los niveles educativos en 14 de los 125 municipios.

La UNAM dijo que para proteger la seguridad de su comunidad, las escuelas nacionales de Estudios Superiores de Morelia, Michoacán; León, Guanajuato, y Juriquilla, en Querétaro, realizarán sus actividades a distancia este lunes.