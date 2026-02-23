CSP respalda operativo del Ejército y llama a la calma

Destaca coordinación con estados

La primera mandataria, CLaudia Sheinbaum, llamó a la población a mantenerse informada y en calma, al tiempo que respaldó las acciones de las fuerzas de seguridad

Foto: Especial
Tania Gómez

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados del país ante los bloqueos y reacciones registradas en diversas ciudades, luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional reportara un operativo conjunto del Ejército mexicano y la Guardia Nacional llevado a cabo durante la mañana, que devino en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

En sus redes sociales, la mandataria llamó a la población a mantenerse informada y en calma, al tiempo que respaldó las acciones de las fuerzas de seguridad.

  • 59 años tenía el líder criminal del CJNG

“Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”, señaló, y subrayó que las redes sociales del Gabinete de Seguridad están ofreciendo información de manera permanente sobre el desarrollo de los hechos.

Golpe mayor al CJNG

La Presidenta aseguró que la situación no ha afectado la mayor parte del territorio nacional: “En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad”.

Sheinbaum Pardo también expresó su reconocimiento a las instituciones involucradas en el operativo.

“Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad”, escribió la mandataria en redes sociales, quien cerró su mensaje con un compromiso de continuidad en materia de seguridad: “Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”.

