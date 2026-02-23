De jornalero a narcotraficante más buscado en el mundo

Ficha de captura de Nemesio Oseguera de la policía de San Francisco de 1986 y 1989.

Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), comenzó su carrera como cortador de aguacates bajo el sol de Michoacán y terminó su vida y su historial delincuencial como el narcotraficante más buscado del planeta.

También conocido como El Señor de los Gallos, nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán. Sus primeros pasos criminales lo llevaron a Estados Unidos en los años ochenta, donde fue detenido y deportado por tráfico de heroína.

El dato: Oseguera Cervantes tenía una red de protección en regiones rurales y urbanas de Jalisco que lo había mantenido con libertad de movimiento y operación en el territorio.

De regreso en México, se sumó a la policía en Jalisco. Desde ahí, saltó a las estructuras armadas del Cártel del Milenio, donde aprendió con precisión las reglas del crimen organizado y escaló en la estructura delictiva.

TE RECOMENDAMOS: Por abatimiento dde El Mencho Oposición y oficialismo reconocen a FA

Tras la muerte de Ignacio Nacho Coronel y la fragmentación del Cártel de Milenio, entre 2010 y 2011, Oseguera Cervantes fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lo que siguió fue una escalada que redefinió el crimen organizado en el siglo XXI. El cártel extendió su presencia en Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Veracruz, Zacatecas, Baja California y decenas de estados más.

El Tip: En los noventa, El Mencho participó en los primeros circuitos del comercio de metanfetamina, por lo que EU lo deportó.

Sus redes de distribución se extendieron más allá de las fronteras y alcanzaron a más de 20 países, incluso, de Asia y África, con el fentanilo y las metanfetaminas como sus productos más rentables.

A El Mencho y a su organización se les atribuye ser el principal proveedor del fentanilo que ha devastado a Estados Unidos, además del tráfico de cocaína, lavado de dinero, extorsión, tráfico de personas y combustible.

El 1 de mayo de 2015, bajo el mando de El Mencho, el CJNG derribó un helicóptero militar en el marco de la Operación Jalisco en plena acción para capturar a su líder, un desafío frontal al Estado que lo convirtió en objetivo prioritario tanto del Gobierno mexicano como de Washington.

El ataque fue ejecutado con lanzacohetes tipo Rocket Propelled Grenade (RPG por sus siglas en inglés) y causó la muerte de 11 militares y dos policías federales. El incidente fue catalogado como el primero de esta naturaleza en el marco de la lucha contra el narcotráfico en México, y señaló un parteaguas en la magnitud de la confrontación armada entre el Estado y el cártel.

La Administración de Control de Drogas de EU (DEA) mantenía sobre la cabeza del líder una recompensa de hasta 15 millones de dólares, ya que a su organización también se le atribuyó el atentado contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ocurrido en junio de 2020 en Paseo de la Reforma, cuando un nutrido convoy armado tendió una emboscada al hoy funcionario federal.

Esa embestida, que las autoridades atribuyeron al CJNG, dejó cerca de 400 casquillos percutidos en la escena y cobró la vida de dos agentes policiales y una civil que se encontraba en el lugar. García Harfuch resultó herido de bala, pero logró sobrevivir.

Las investigaciones posteriores apuntaron a operativos con vínculos directos al cártel y, con el tiempo, se dictaron sentencias condenatorias contra diversos participantes del ataque.

Asimismo, se atribuye a la organización delictiva el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva ocurrido en diciembre de 2022.

El ataque ocurrió cuando el comunicador salía de su espacio informativo y se dirigía a su domicilio en la Ciudad de México; sujetos armados dispararon en múltiples ocasiones contra su vehículo, el cual contaba con blindaje, lo que fue determinante para que sobreviviera.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las investigaciones establecieron que la célula que ejecutó el ataque formaba parte de una estructura vinculada al CJNG. Los presuntos responsables fueron detenidos meses después y enfrentan proceso penal por delincuencia organizada y tentativa de homicidio.

Al CJNG también se le atribuye el secuestro de Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, el 14 de agosto de 2016, cuando un comando de aproximadamente veinte personas irrumpió en el restaurante La Leche, ubicado en Puerto Vallarta, en una fiesta de cumpleaños.

Con armas en mano, los sujetos sometieron a los presentes y se llevaron a seis personas, entre ellas, a Los Chapitos.

Se les señala del homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, el 1 de noviembre de 2025, durante un acto público del Día de Muertos.

El homicidio generó indignación en todo el país, porque el edil había solicitado en múltiples ocasiones apoyo a las autoridades federales para frenar la escalada de violencia en el municipio.

A manos de El Mencho y de su estructura criminal murieron cientos de personas, por lo que la caída de Nemesio Oseguera Cervantes representa un golpe histórico para el crimen organizado en México, ya que Oseguera fue el narcotraficante más buscado del país y uno de los más perseguidos por Estados Unidos.