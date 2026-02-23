EU felicita por el golpe: “los buenos somos más”

El vicesecretario de Estado de EU, Christopher Landau, en imagen de archivo

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, celebró el abatimiento del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación y llamó a México a mantener la calma ante la ola de violencia desatada tras el operativo.

A través de redes sociales, el exembajador estadounidense en nuestro país calificó la operación como un hito histórico en la lucha contra el narcotráfico.

“Las fuerzas de seguridad mexicanas han matado a El Mencho, uno de los narcotraficantes más sanguinarios y despiadados. Este es un gran avance para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”, declaró el funcionario del gobierno de Trump

También extendió sus felicitaciones a los cuerpos de seguridad del país: “Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”, y resumió el operativo con una frase contundente: “Los buenos somos más que los malos”.

Sin embargo, Landau también reconoció la escalada de violencia que se registró inmediatamente después del abatimiento del capo. “Estoy viendo las escenas de violencia de México con mucha tristeza y preocupación. No sorprende que los malos respondan con terror. Pero nunca debemos perder los nervios”, señaló el subsecretario, quien cerró su mensaje con un: “¡Ánimo México!”.