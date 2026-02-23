EU reconoce a fuerzas de seguridad y cooperación de México tras el abatimiento de ‘El Mencho’

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó su reconocimiento a las corporaciones de seguridad de México, luego de la operación militar en Tapalpa, Jalisco, que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de una breve publicación, el diplomático también destacó la cooperación bilateral “sin precedentes” entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Johnson describió a “El Mencho” como responsable del tráfico de fentanilo y generados de violencia en las comunidades de ambos países.

Asimismo, manifestó su respeto y solidaridad a los funcionarios mexicanos que, enfatizó, “se enfrentan a estos grupos criminales todos los días, a menudo con un alto riesgo personal”.

“Esta operación subraya una realidad clara: las organizaciones criminales que envenenan a nuestra gente y amenazan a nuestras naciones rendirán cuentas . (...) Los Estados Unidos se mantienen firmes junto a México en esta responsabilidad y esfuerzo compartidos”, expresó el embajador.

Casa Blanca elogia a autoridades mexicanas

Por separado, a nombre de la administración de Donald Trump, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, elogió a las autoridades mexicanas por “la exitosa ejecución” de la operación militar.

En la red social X, Leavitt destacó que Estados Unidos cooperó con México al proporcionar inteligencia militar que derivó en la captura muerte de “El Mencho”, a quien la portavoz calificó como “un infame capo de la droga” y objetivo prioritario para ambos países por su responsabilidad en el tráfico de fentanilo.

Asimismo, recordó que el gobierno de Estados Unidos, que el19 de febrero de 2025 designó al CJNG como una organización terrorista extranjera, “porque eso es precisamente lo que es”.

“El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestra patria se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo”, añadió Leavitt.

cehr