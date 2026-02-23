¿Fin a pensiones doradas?

Y nos piden estar pendientes esta semana de la iniciativa de reforma que se pueda presentar al Senado de la República por parte del Ejecutivo para acotar las llamadas pensiones doradas. Ésas que cobran algunos exfuncionarios de instituciones como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, la extinta Luz y Fuerza del Centro, Nacional Financiera, Banobras y Bancomext. Es sabido que con esta modificación al artículo 127 constitucional se pretende topar esas percepciones hasta en unos 70 mil pesos, porque de plano hay algunas que sí son completamente desorbitadas, como las de Luz y Fuerza que, según se refirió la semana pasada en una mañanera, van de los 100 mil al millón de pesos mensuales. En algunos espacios donde se revisan asuntos de carácter legal han empezado a señalar que una modificación de este tipo podría derivar en litigios que podrían llegar hasta la Corte, pero también advierten que será cosa de revisar a detalle cómo está planteada la reforma. ¿Habrá quien las defienda? Veremos.

