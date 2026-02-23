Gobierno mexicano cierra filas tras la caída de capo del narco

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y la titular de la FGR, Ernestina Godoy

La caída del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató un apoyo institucional inmediato: cancillería, gobernadores y funcionarios de primer nivel cerraron filas para respaldar el operativo de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano en Tapalpa, Jalisco, y blindar a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, calificó la acción como una reafirmación del compromiso del Estado con la legalidad, además de subrayar el carácter irrenunciable de la justicia como política pública: “Las acciones del Estado mexicano en Jalisco reafirman el compromiso con la legalidad y la seguridad para la población. La respuesta institucional, dentro del marco de la ley, fortalece el Estado de derecho. La justicia no es opcional: es un compromiso institucional con México”.

El Dato: El PVEM identificó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como el coordinador operativo de la estrategia “para recuperar la paz en todo nuestro país”.

La funcionaria informó además que la FGR activó de inmediato los mecanismos correspondientes a una operación de esta magnitud. “La FGR lleva a cabo todas las diligencias ministeriales y periciales necesarias, derivadas de esta operación”, precisó, en referencia a los trabajos de identificación y documentación forense del cuerpo del capo.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo: “Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea”.

Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cancillería expresó su solidaridad con los elementos que participaron en el operativo y afirmó que “en México prevalece el Estado de derecho y bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum se trabaja día a día para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestro país”.

En un pronunciamiento, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) emitió su respaldo al operativo y a la Presidenta, al señalar que “reconocen las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional realizadas en el marco de la ley, orientadas a debilitar las estructuras delictivas que afectan la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas”, y extendieron ese reconocimiento a toda la arquitectura de seguridad federal.

“Las y los gobernadores del país reconocemos el trabajo y la coordinación del Gabinete de Seguridad, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, que con compromiso y profesionalismo salvaguardan la integridad y la tranquilidad de la población.

“Asimismo, expresamos nuestro respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por la conducción decidida, responsable y estratégica de la política nacional de seguridad”, y asumieron compromisos concretos: fortalecer las capacidades institucionales en prevención, inteligencia y procuración de justicia, así como impulsar acciones que atiendan las causas estructurales de la violencia.

“La seguridad es una responsabilidad compartida. En unidad y con pleno respeto a la legalidad, seguiremos trabajando para garantizar la paz, estabilidad y bienestar de todas y todos los mexicanos”, concluyeron los mandatarios.

En el mismo tenor, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que convocó a su Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz “para garantizar las acciones necesarias de prevención en coordinación con las fuerzas federales de seguridad”, y que expresó su respaldo a Sheinbaum: “Estamos contigo Presidenta”.

Oposición y oficialismo reconocen a FA

EL ABATIMIENTO de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo federal en Jalisco, generó una oleada de posicionamientos en el Congreso de la Unión, donde tanto oficialismo como oposición coincidieron en reconocer la labor de las Fuerzas Armadas y, en distintos tonos, llamaron a la unidad.

Desde la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, destacó los resultados de la acción federal y el papel del Ejecutivo: “Como líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, con base en la información preliminar difundida, reconozco el resultado del operativo federal de esta mañana en Tapalpa, Jalisco.

En el Senado, Morena dijo en un un pronunciamiento: “Reconocemos y respaldamos la exitosa estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de su Gabinete de Seguridad Nacional, encabezado por el Ejército Mexicano, quienes ejecutaron un golpe histórico al crimen organizado fortaleciendo la pacificación del país”.

La presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, reiteró el respaldo institucional: “Reiteramos nuestro reconocimiento a las labores de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano quienes el día de hoy ejecutaron una operación en Tapalpa, Jalisco, con resultados exitosos. Estaremos atentos a la información que confirmen al respecto las autoridades correspondientes”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta, Ignacio Mier, destacó: “La Jucopo del Senado hace un reconocimiento a la coordinación y trabajo del gabinete de seguridad. Gracias a la labor de inteligencia y compromiso de las Fuerzas Armadas, se ha dado un paso firme hacia la desarticulación de las estructuras criminales y la construcción de la paz”, expresó.

Desde la oposición, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expresó: “Mi solidaridad con los mexicanos que sufren ataques, incendios y bloqueos. Manténganse en sus casas e informados por los canales oficiales. Estados tan importantes como Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, Zacatecas, Tamaulipas y Guanajuato (hasta ahora), no deben estar en riesgo por el crimen organizado ni vivir este dolor. Debemos unirnos como sociedad, más allá de diferencias ideológicas, México debe ser nuestra prioridad”.

Alejandro Moreno, presidente nacional tricolor, externó: “El PRI reconoce la destacada labor de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fuerza Aérea para enfrentar los nuevos desafíos que vive el país, así como su compromiso institucional con la seguridad y la estabilidad de México”.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, manifestó: “Quiero expresar mi reconocimiento y respaldo a las Fuerzas Armadas y las fuerzas del orden que asumen en estos momentos la tarea de garantizar la tranquilidad de las y los mexicanos”.