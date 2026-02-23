La reacción de Estados Unidos

Y nos piden no dejar de dimensionar el golpe que representa también para Estados Unidos la caída del líder del CJNG. Ayer hubo al menos tres voces representativas del Gobierno de Estados Unidos que destacaron la acción llevada a cabo por fuerzas especiales del Ejército Mexicano: del embajador Ronald Johnson, del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y de la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. El primero no dejó de destacar los niveles de colaboración bilateral “sin precedentes” entre los gobiernos de México y EU y señaló a El Mencho de ser el líder de una organización narcoterrorista responsable de tráfico de fentanilo; el segundo destacó el gran avance “para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo” que representa el abatimiento de Oseguera Cervantes y cerró con un “felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”. Leavitt, por su parte, subrayó antes que nada que EU brindó apoyo de inteligencia, pero no dejó de elogiar y agradecer a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación. Ahí sus declaraciones.

TE RECOMENDAMOS: Por abatimiento dde El Mencho Oposición y oficialismo reconocen a FA