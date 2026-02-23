Nuevos y reciclados

Con la novedad de que el fin de semana Somos México, que en días pasados informó que ha cumplido ya casi todos los requisitos para que el INE lo valide como nuevo partido político, dio a conocer algunos fichajes relevantes, perfiles, nos comentan, que formarán parte de un “órgano consultivo ciudadano” no forzosamente de afiliados. Entre quienes revisan estos asuntos políticos partidistas han llamado la atención los nombres de exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Javier Laynez, Margarita Ríos-Farjat y José Ramón Cosío. Otros perfiles son Ceci Flores, Lorenzo Córdova y el actor Joaquín Cosío. Por cierto que quien quedó como presidente de la agrupación que surgió de las movilizaciones de la llamada MareaRosa fue Guadalupe Acosta y como secretaria general fue designada Cecilia Soto. Ya se verá con qué fuelle nace, una vez que lo avale el INE, esta fuerza política donde hay nuevos, pero también varios reciclados.

TE RECOMENDAMOS: Por abatimiento dde El Mencho Oposición y oficialismo reconocen a FA