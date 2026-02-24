Candente cumpleaños

Algunos señalan que no hay nada de malo en que una persona celebre su cumpleaños con el aderezo de un baile exótico, como fue el caso de la regidora del Partido Verde en el municipio potosino de Rioverde, Rosa María Huerta. Lo malo es que, además de ser una figura pública sujeta al escrutinio social, aquel festejo ocurrió en las instalaciones del Ayuntamiento. Lo feo, señalan, fue que “el sexy boy” que recibió de regalo la funcionaria terminó siendo parte del dominio de miles en las redes sociales, donde las imágenes de Huerta —dejándose consentir en su escritorio por un hombre en licras— se hicieron virales en cuestión de un suspiro. ¡Y lo peor! Cuando muchos esperaban que, de menos, la regidora se disculpara por protagonizar semejante espectáculo en una oficina pública, ésta dijo que a ella las críticas se le resbalan. “Muchas gracias y la verdad que hasta la cabeza me dolió de reírme y no van a faltar las críticas, pero me vale puritititita M, me la pasé súper”, escribió. Ahora habrá que ver, nos dicen, si la dirigencia de su partido que encabeza Karen Castrejón algo hace al respecto. O si también, como dice Rosa María, le vale puritititita M. Uf.