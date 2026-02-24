Diputados discuten reducción de la jornada a 40 horas; oposición pide aplicación inmediata

Sesión del Congreso General de este 1 de septiembre, en la Cámara de Diputados.

El Pleno de la Cámara de Diputados avanza este martes en la discusión del dictamen que reforma el artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, en medio de desacuerdos sobre su aplicación gradual y la garantía de dos días de descanso.

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y Movimiento Ciudadano fijaron postura en torno a la minuta, que plantea una implementación progresiva del nuevo esquema laboral.

La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (Morena) aseguró que el dictamen es resultado de un amplio diálogo nacional y destacó que sus ejes son el derecho al descanso, la reducción de la jornada sin afectar sueldos ni prestaciones y la gradualidad como mecanismo responsable de transición.

En el mismo sentido, Leonel Godoy Rangel (Morena) sostuvo que la reforma busca que las y los trabajadores tengan jornadas menos agotadoras, mayor descanso y mejores condiciones de productividad, sin afectar la participación del sector empresarial.

Desde el PAN, Annia Sarahí Gómez Cárdenas afirmó que su bancada apoya la jornada de 40 horas, pero no una “simulación”, al advertir que distribuirlas en seis días no representa un cambio real y que ampliar las horas extra diluye el beneficio.

Theodoros Kalionchiz De la Fuente y Noemí Berenice Luna Ayala coincidieron en que la reducción debe aplicarse de manera inmediata y garantizar dos días de descanso. Marcelo de Jesús Torres Cofiño subrayó que la reforma no puede quedarse en el discurso y debe establecer límites claros.

El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) lamentó que no se establezca explícitamente una semana laboral de cinco días y señaló que la reforma carece de incentivos fiscales para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Erubiel Lorenzo Alonso Que advirtió que aún no existe claridad sobre las leyes secundarias, mientras que Yerico Abramo Masso sostuvo que acompañarán el dictamen en lo general, aunque con áreas de oportunidad.

Christian Mishel Castro Bello reconoció que se trata de un avance importante, pero con ambigüedades sobre la distribución efectiva del tiempo de trabajo.

Gabriela Benavides Cobos (PVEM) celebró que la reforma beneficiará a más de 20 millones de trabajadores y fortalecerá la vida familiar y la salud. Juan Luis Carrillo Soberanis afirmó que se trata de una actualización necesaria del pacto social entre capital y trabajo.

Ruth Maricela Silva Andraca destacó que el bienestar laboral fortalece la economía, mientras que Ricardo Astudillo Suárez señaló que la reforma permitirá ganar lo mismo trabajando menos o acceder a trabajo adicional si se desea.

Por el PT, Irma Yordana Garay Loredo calificó el dictamen como un acto de justicia tras años de rezago; Margarita García García afirmó que México es uno de los países donde más se trabaja sin mayor productividad; y Lilia Aguilar Gil defendió la gradualidad como parte de una transformación estructural.

Patricia Mercado Castro (MC) indicó que su bancada votará a favor en lo general, pero presentará reservas para establecer explícitamente dos días de descanso por cada cinco trabajados, al señalar que México ocupa los primeros lugares en estrés laboral.

Juan Ignacio Zavala Gutiérrez sostuvo que millones de trabajadores viven una forma de explotación moderna, mientras que Irais Virginia Reyes De la Torre afirmó que la reforma es histórica, pero insuficiente si no se garantiza descanso pleno e inmediato.

Al concluir las intervenciones, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que las votaciones en lo general y en lo particular se realizarán por separado y de manera sucesiva, una vez que el último orador presente su reserva.

La discusión continúa en el Pleno entre llamados a la justicia laboral y exigencias de mayor claridad en la aplicación de la nueva jornada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL