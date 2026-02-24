En vilo, la reforma electoral

Después de que, como prometieron varios legisladores de la 4T, no habría coyuntura que frenara la presentación de la iniciativa de reforma electoral —por los acontecimientos de seguridad y violencia que han marcado la agenda nacional en estos días—, nos dicen que tras una última revisión en Palacio Nacional, en la que participaron representantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y miembros de Morena, PT y del Partido Verde —incluso se le vio al exdirigente del partido del tucán Jorge Emilio González—, parece que el envío de esta propuesta no ocurrirá este martes como se tenía programado, debido, según se comentó de manera extraoficial, a la ausencia de consensos entre las fuerzas aliadas del oficialismo, cuyos votos, ya se ha dicho reiteradamente, serán vitales para que este fuerte impulso reformador sea aprobado en el Congreso. Frente a este panorama, comentan, nos tocará esperar a hoy para ver si se confirman los rumores o, contrario a lo que indica la dirección de los vientos, sí se envía el dictamen que se ha defendido por encima de los intereses políticos de los propios integrantes de la 4T. Pendientes.

