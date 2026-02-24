¿Por qué se celebra el Día de la Bandera en México HOY 24 de febrero?

El Día de la Bandera se celebra el 24 de febrero en México.

“Se levanta en el mástil mi bandera…”, comienza el toque de bandera que muchos conocen por haberlo interpretado cada día durante los años estudiantiles, pero que, más allá de eso, es un himno patriótico para honrar a uno de los símbolos de nuestro país: la bandera de México, cuyo día oficial es el 24 de febrero.

Así como el 5 de febrero se conmemora el aniversario de la Constitución de 1917, y el 16 de septiembre se conmemora el Inicio de la Independencia de México, el 24 de febrero se conmemora a la bandera mexicana.

El Día de la Bandera se celebra el 24 de febrero en México. ı Foto: Flickr

La bandera de México, con sus colores verde, blanco y rojo y su escudo del águila devorando a la serpiente, es un símbolo de identidad nacional que refleja parte de la historia de nuestro país. Por ello, se conmemora su día el 24 de febrero. Pero, ¿por qué esta fecha? Te contamos.

Este es el motivo por el que se conmemora el Día de la Bandera el 24 de febrero

Contrario a lo que se puede pensar, la elección del 24 de febrero como el Día de la Bandera no responde a que este día fue “creada” o “diseñada”, sino a un episodio de suma importancia para la historia nacional.

En 1821, la independencia de lo que ahora es México se debatía entre los insurgentes, quienes defendían la separación de la corona española, y los realistas, quienes luchaban por mantenerse adheridos a la monarquía.

Finalmente, el entonces emperador Agustín de Iturbide proclamó, un 24 de febrero de 1821, el Plan de Iguala, con el cual se reconocía a México como un país soberano e independiente.

Dentro de este plan se reconoció la Bandera de las Tres Garantías, la cual simbolizaba el pacto entre las diferentes facciones (insurgentes y realistas) y reflejaba, con sus colores, los valores de la nación.

Así, los tres colores de la bandera mexicana, originalmente representaban la religión (blanco), la independencia (verde) y la unión (rojo). Fue años después, durante el gobierno de Benito Juárez, que se adoptó el significado que conocemos hoy: verde para la esperanza, blanco para la unidad y rojo para la sangre de los héroes.

A lo largo del siglo XIX, el Día de la Bandera se conmemoraba de manera informal, y fue hasta 1940 que el presidente Lázaro Cárdenas lo decretó oficialmente como una festividad oficial.

Al centro, el presidente Lázaro Cárdenas. ı Foto: PICRYL

¿El 24 de febrero es feriado oficial?

Aunque el 24 de febrero es un día de conmemoración oficial, no es un feriado oficial reconocido por la Ley Federal del Trabajo.

Por lo anterior, los trabajadores y estudiantes deben presentarse con normalidad a sus labores, y no genera pago doble para quienes laboren ese día.

No obstante, en las escuelas, normalmente en educación básica, se suelen realizar ceremonias y otro tipo de actividades.

