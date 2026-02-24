Reactivan orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió reactivar la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, luego de negar el amparo que lo mantenía protegido desde 2023, en un proceso penal en el que la Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

La decisión fue tomada por unanimidad por el Pleno del máximo tribunal del país, lo que deja nuevamente vigente la orden de captura que había sido frenada por un juez federal. Con ello, jurídicamente la FGR queda en posibilidad de ejecutar la orden si así lo determina dentro del procedimiento.

🚨#ÚltimaHora I La #SCJN determinó negar el amparo contra una orden de aprehensión a partir de fijar el estándar constitucional que en términos probatorios deben cumplirse para librarla en el sistema penal acusatorio.



🔎 El Pleno estableció que no se necesita prueba plena, sino… pic.twitter.com/MRgrXvfjCR — Suprema Corte (@SCJN) February 24, 2026

La Corte concluyó que el juez que concedió el amparo había aplicado un estándar probatorio más alto del que establece el sistema penal acusatorio mexicano, al exigir prácticamente pruebas definitivas para justificar la medida cautelar.

El caso tiene antecedentes desde 2020, cuando la FGR inició investigaciones contra quien entonces era gobernador de Tamaulipas. En 2021 se libró una primera orden de aprehensión, pero ésta no pudo ejecutarse debido al fuero constitucional del mandatario estatal.

Tras concluir su mandato en octubre de 2022, la Fiscalía volvió a solicitar la orden, la cual fue posteriormente suspendida mediante un amparo.

Con la resolución de la SCJN, ese amparo queda sin efectos y la orden vuelve a tener validez jurídica.

Tras conocerse la decisión, García Cabeza de Vaca rechazó el fallo y aseguró, a través de un posicionamiento público, que se trata de una persecución política. El exmandatario ha sostenido desde el inicio del proceso que las acusaciones derivan de conflictos con el gobierno federal durante su administración estatal.

La determinación de la Corte fija un precedente sobre el estándar probatorio requerido para que un juez federal pueda autorizar una orden de aprehensión dentro del sistema penal acusatorio.

A partir de ahora, corresponde a la Fiscalía General de la República determinar las acciones legales a seguir dentro de la investigación penal en curso.

