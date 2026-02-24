Trump exige a México que redoble esfuerzos antinarco

Un día después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo del Ejército en el municipio de Tapalpa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lejos de celebrar el resultado del operativo, utilizó el momento para mantener su presión a nuestro país para que “haga más” contra los cárteles

“¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!”, escribió el mandatario en un escueto mensaje en su red social Truth Social.

En contraste, la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado celebró el operativo y reconoció el liderazgo y el sacrificio de las fuerzas mexicanas.

El Dato: El domingo el subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, celebró el abatimiento del capo y calificó la operación como un hito histórico en la lucha contra el crimen.

“Estados Unidos elogia a México por la exitosa operación que resultó en la eliminación de Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes, líder de la organización terrorista extranjera designada Cártel Jalisco Nueva Generación, poniendo así fin a su régimen de terror”, señaló la oficina en un comunicado difundido en redes sociales.

La dependencia federal también reconoció el costo del operativo: “Honramos la valentía y el sacrificio del personal militar y policial de México en esta lucha y elogiamos su decisiva ejecución de esta operación”.

En la misma línea, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dirigió un mensaje directo a la Presidenta Claudia Sheinbaum a través de sus redes sociales: “Reconozco el valor y la pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra el Cártel Jalisco”.

El diplomático estadounidense calificó el resultado como “un gran golpe contra una de las organizaciones criminales más violentas que dañan a nuestras comunidades”. También destacó que “el pueblo de México puede sentirse orgulloso de la determinación demostrada por sus fuerzas de seguridad”.

El funcionario subrayó la relación entre ambas naciones: “los Estados Unidos se mantienen firmes junto a México como socios soberanos”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró la noche del domingo que autoridades de su país brindaron “apoyo de inteligencia” al gobierno de México para que se diera el operativo y, a nombre de la administración de Donald Trump reconoció y agradeció al Ejército mexicano “por su cooperación y exitosa ejecución de esta operación”.

En un mensaje en la plataforma X, la vocera de Washington señaló: “Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para asistir en un operativo en Tapalpa, Jalisco, México, en el que se eliminó a Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes, un infame capo de la droga y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Añadió que el capo “era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país”.