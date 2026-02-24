Van por otros cabecillas del cártel del narcotráfico

Ante la posibilidad de que continúen las reacciones violentas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de su líder, Nemesio Oseguera, El Mencho, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que el Gabinete se encuentra preparado para enfrentar esta u otra situación que se registre en el país.

En conferencia el funcionario sostuvo que la instrucción girada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, es la de salvaguardar a la ciudadanía y sobre ello se han concentrado los esfuerzos.

El Tip: en jalisco se sumaron 2,500 elementos militares de otros estados a los 7,000 que ya se encontraban en el territorio.

“Por supuesto, ya con las consideraciones que usted menciona, el Gabinete de Seguridad está trabajando en, primero, estar preparados para cualquier tipo de eventualidad, como ya lo dijo la señora Presidenta. La prioridad es la protección de la ciudadanía”, dijo.

Enfatizó en que se tienen planes en caso de que este grupo criminal entre en una reestructuración, o que vaya a darse una expansión del mismo, como ha ocurrido con otros cárteles.

“Estamos muy atentos con el Centro de Mando instalado, de cualquier tipo de reacción que haya o de reestructuración dentro del cártel, primero, que vaya a ser violenta. Entonces, estamos preparados para eso y estamos trabajando en el reforzamiento también de la zona”, dijo.

A pesar de que durante el operativo también se abatió a Hugo “N”, El Tuli, considerado uno de los más cercanos a El Mencho, el secretario de Seguridad comentó que se mantiene el seguimiento a otros cabecillas del cártel.

“En este caso, más bien sería lo que mencionó usted, el reacomodo dentro de este grupo delincuencial en el estado de Jalisco. Hay un seguimiento particular, ya, de varios mandos de esta organización criminal”, refirió.

Al consultar a la Presidenta Sheinbaum si reforzará la seguridad que la resguarda, no confirmó ni lo negó, únicamente comento: “Particularmente, pues obviamente los elementos de seguridad”.