Cárdenas le entra al debate

Y hablando de la electoral, nos piden no echar en saco roto los comentarios de Cuauhtémoc Cárdenas, quien aún se distingue como uno de los referentes históricos de la izquierda mexicana. Dicen que allá en los foros de la Feria del Libro del Palacio de Minería, donde presentó su libro Por una democracia progresista, el fundador del PRD también quiso hacer toc, toc en el portón cerrado de la Comisión para la Reforma Electoral, para solicitar que la discusión que se ha dado alrededor de esta ambiciosa iniciativa no se dé sólo en los reducidos márgenes de las fuerzas de la 4T, sino que se abra a más sectores. “Abrir un diálogo muy amplio, muy amplio entre los que están directamente involucrados” y aquí habló, sí de partidos, pero también de académicos y hasta, dijo, miembros de las facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de todo el país. El hijo del expresidente Lázaro Cárdenas también aconsejó que en esta necesaria revisión se considere la experiencia de los sistemas electorales de otros países. O sea, repetir la chamba que se supone que ya se hizo. Uf.

