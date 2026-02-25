Consejo de Scherer

Nos dicen que tras la bomba que ha representado la publicación del libro Ni venganza ni perdón, que firman el periodista Jorge Fernández Menéndez y el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, este último recomendó a la Presidenta Claudia Sheinbaum que reconsidere la pertinencia de mantener al exvocero del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez, como su jefe de asesores. Scherer, quien en la referida publicación vinculó a Ramírez con el llamado Rey del Huachicol, Sergio Carmona, insistió en que la mandataria debería pensar que sería más adecuado alejar a algunos personajes que la acompañan en el Gobierno federal, por supuesto, dijo, empezando por Jesús Ramírez, quien, también sostuvo, pareciera una figura inamovible ya que “es un alfil que ha operado cosas para el movimiento de Morena”. Sugirió que ya que Jesús está mencionado en su libro “va a ser más difícil que lo retiren (…) pues ni modo, esas cosas hacen que los personajes se consoliden temporalmente en los puestos que tienen”.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES El atorón de la electoral