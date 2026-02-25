El atorón de la electoral

Comentan quienes permanecen en guardia alrededor de Palacio Nacional que por más esfuerzos que han puesto nomás no pueden entender quién frena la presentación de la iniciativa de reforma electoral que impulsa el Gobierno junto con Morena y aliados. Los mensajes que llegan desde los distintos frentes de la coalición gobernante, aun cuando ya se extendió la fecha límite para llevar el proyecto a la Cámara de Diputados, siguen generando más preguntas que respuestas, pues, aunque, nos dicen, Morena, PT, y el Partido Verde Ecologista se aferran a su fe en que pronto llegarán a un acuerdo sobre el tema y que la unidad que tienen es inquebrantable, en los hechos, los guindas sostienen que harán lo que puedan para convencer a rojos y verdes y estos últimos dan señales insuficientes de conformidad. El más claro ejemplo lo dio ayer el líder de los senadores del PVEM, Manuel Velasco, quien declaró que “algunos” miembros de su partido sí están de acuerdo con la propuesta, lo que, apuntan muchos, más que dar tranquilidad evidencia el clima de división interna que, por cierto, impediría la aprobación de la reforma.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES El castigo de la fama