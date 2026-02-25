El castigo de la fama

Como ya se había anunciado, al diputado federal por Morena, el actor y famoso participante de La casa de los famosos, Sergio Mayer, le fueron suspendidos —al menos de manera temporal— sus derechos partidistas, dicen, precisamente por los problemas que le ha traído ser un político y una celebridad al mismo tiempo. Y es que a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido guinda no le pareció un buen mensaje para la base de votantes que Mayer eligiera un reality show por encima de sus responsabilidades legislativas, además cuando tanto quehacer hay en la Cámara de Diputados por estas fechas. Aunque la CNHJ señaló que tiene claro que Sergio no cometió una ilegalidad —pues finalmente pidió licencia, como se debe— sí sostuvo que “violenta no sólo los estatutos y los lineamientos éticos del partido”, sino la estabilidad institucional de los morenistas. Habrá que ver cuál es la sanción definitiva, porque lo que es seguro es que no gusta nada que el exintegrante de Garibaldi haya dejado a Morena como plato de segunda mesa.

